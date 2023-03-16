Комісія ООН встановила, що Росія здійснила численні воєнні злочини в Україні

Звіт комісії підготували на основі понад 500 інтерв’ю, а також супутникових знімків, відвідувань місць утримання під вартою і могил.

Незалежна міжнародна комісія з розслідування порушень в Україні встановила, що РФ здійснила в Україні широкий спектр воєнних злочинів, повідомляє The Guardian.

16 березня голова комісії Ерік Мьосе на пресконференції у Женеві представив повний звіт роботи протягом минулого року.

Серед воєнних злочинів РФ – навмисні вбивства, систематичні тортури та депортація дітей.

Російські сили здійснювали “невибіркові та непропорційні” напади на Україну, вдавалися до тортур, вбивали мирних жителів поза полем бою і не вживали заходів для захисту українського населення.

Комісія назвала неодноразові атаки на українську інфраструктуру, внаслідок яких сотні тисяч людей залишилися без тепла та електрики у найхолодніші місяці року, потенційними злочинами проти людяності.

У звіті також описали “систематичне та широко поширене” застосування тортур у багатьох регіонах, які перебувають під російською окупацією, і навели докладну інформацію про методи тортур, які використовують окупанти в катівнях. Йдеться про катування струмом за допомогою військового телефону або ж підвішування до стелі в “позі папуги”.

Звіт підготували на основі понад 500 інтерв’ю, супутникових знімків, відвідувань місць утримання під вартою, а також могил.

Автори звіту вказали на “невелику кількість” порушень з боку українських військових. Однак більша частина доповіді була присвячена звинуваченням у бік Росії.

Нагадаємо, ще дві країни приєдналися до коаліції зі створення Спеціального трибуналу над РФ за злочин агресії проти України. Наразі їхня кількість становить 32 держави.

Тим часом Міжнародний кримінальний суд має відкрити проти Росії дві справи щодо воєнних злочинів. Йдеться про викрадення українських дітей та обстріли інфраструктури. // LB.ua