Компанія Маска допомогла російським воєнним злочинцям, зірвавши українську спецоперацію в Криму

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SpaceX не активувала Starlink у регіоні на запит української влади.

SpaceX не обмежував українським військовим доступ до супутникового інтернету Starlink у районі Криму, оскільки він взагалі не був активований у регіоні.

Маск підтвердив, що SpaceX зірвала українську спецоперацію в Криму

Ілон Маск. Фото: EPA/UPG

Про це заявив голова SpaceX, американський мільярдер Ілон Маск.

“SpaceX нічого не деактивувала”, – написав він у соціальній мережі Х.

Але Маск підтвердив, що українська влада надсилала запит на активацію Starlink “аж до Севастополя”, однак він відмовився це зробити.

“Очевидно, що мета полягала в тому, щоб потопити більшу частину російського флоту, що стоїть на якорі. Якби я погодився на їхнє прохання, то SpaceX була б співучасницею великого військового акту та ескалації конфлікту”, – заявив Маск.

Нагадаємо, CNN написало, що американський журналіст, біограф Волтер Айзексон у книзі про Ілона Маска розповів, що мільярдер таємно наказав своїм інженерам вимкнути мережу супутникового зв’язку Starlink поблизу кримського узбережжя минулого року. Це мало на меті перешкодити українській таємній атаці на російський військово-морський флот. // LB.ua

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