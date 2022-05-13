 «Компенсація» за свідчення проти України – рашисти продовжують шантаж та залякування на окупованих територіях

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Окупанти продовжують акції залякування та фільтрації населення окупованих територій. В селі Безіменне Донецької області під час фільтраційних заходів рашисти пропонують людям грошову компенсацію за зруйноване житло в обмін на згоду «свідчити» проти українських захисників в Маріуполі.

▪В Бердянську окупанти включають звуковий сигнал тривоги. Одночасно наказують всім зачиняти вікна, двері та не залишати домівок. Так росіяни переконують місцеве населення, що збройні сили України збираються застосувати в місті хімічну зброю.
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▪В окупований Херсон прибула група вербувальників в яку входять співробітники ФСБ, офіцери «міністерства держбезпеки ДНР» і представники ПВК «Ліга» (колишня «Вагнер»). Їхнє завдання – знайти людей, які погодяться працювати у «спецслужбах ДНР». Паралельно проводяться показові фільтраційні заходи щодо патріотично налаштованих місцевих.
▪За час перебування вказаної групи було закатовано та вбито до 50 осіб цивільного населення. Близько 120 мешканців Херсона було викрадено. Наразі їхнє місцеперебування не відомо.
▪12 травня зазначена група прибула до місцевого СІЗО де проводила так звану «мобілізацію» серед утримуваних осіб. З приміщення було чутно стрілянину з автоматичної зброї.
▪Незважаючи на смертельну небезпеку з боку рашистів, українці продовжують спротив на тимчасово окупованих територіях.
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