Компенсація за загиблого військового: хто може її отримати

На жаль, іноді військові гинуть під час виконання бойових завдань. У такому випадку, їх рідні можуть отримати допомогу від держави.

Фахівці юридичної компанії Inseinin розповіли, хто та як може її отримати.

Одноразова грошова допомога (ОГД) у розмірі 15 млн грн призначається та виплачується у разі загибелі військовослужбовця Збройних Сил України під час дії воєнного стану, а також смерті осіб, які померли внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), отриманого на військовій службі в Збройних Силах України у період дії воєнного стану під час захисту Батьківщини, участі у бойових діях або забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії.

Сім’ям загиблих військовослужбовців відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 82 лютого 2022 року №168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану» виплачується ОГД, яка розподіляється рівними частками на всіх отримувачів, передбачених у статті 16 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Тобто право на отримання компенсації за загибель військовослужбовця мають:

батьки;

один із подружжя, який не одружився вдруге;

діти, які не досягли повноліття;

утриманці загиблого (померлого).

Утриманцями вважаються члени сім’ї, які мають право на пенсію у разі втрати годувальника відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» за загиблого (померлого) військовослужбовця, військовозобов’язаного або резервіста (особу, звільнену з військової служби, смерть якої настала протягом року після звільнення).

Але право на отримання ОГД не мають громадяни Російської Федерації або Республіки Білорусь та осіб, які постійно проживають на територіях цих країн, осіб, які засуджені за державну зраду, колабораційну діяльність, пособництво державі-агресору.

Для отримання компенсації необхідно звертатись із заявою про отримання ОГД до районного ТЦК та СП.

Чи можна відмовитись від отримання компенсації

У разі відмови однієї або кількох осіб, які мають право на отримання ОГД, від її отримання або якщо зазначені особи протягом трьох років з дня виникнення у них такого права його не реалізували, її частки розподіляються між іншими особами, які мають право на ОГД.

Відмова засвідчується відповідно Закону України «Про нотаріат» або міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Особам, які мають право на ОГД, виплата їх частки здійснюється незалежно від реалізації такого права іншими особами.

Проте особу неможливо позбавити права на отримання компенсації. Наприклад, якщо батько не піклувався про сина, не утримував та не займався вихованням – це не є підставою для позбавлення права на отримання компенсації. // Дзеркало тижня