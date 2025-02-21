Конгресмен-республіканець Фіцпатрік висловився на підтримку України й Зеленського і виступив за справедливу мирну угоду

“Щоб мирна угода була справедливою та довгостроковою, вона має бути укладена таким чином, щоб притягти російських загарбників до відповідальності”, – вважає конгресмен.

Член Палати представників США від Республіканської партії та один з керівників Групи підтримки України в Конгресі США Браян Фіцпатрік висловився на підтримку України і наголосив на важливості справедливої мирної угоди.

У соцмережі Х Фіцпатрік оприлюднив допис, де нагоосив, що «Президенту Володимиру Зеленському не потрібно і не можна нав’язувати будь-яку угоду з боку будь-якої зовнішньої держави, яка не гарантує безпеку та суверенітет українського народу».

Конгресмен зауважив, що на виборах Україні Зеленський набрав 73% голосів виборців і ці вибори «були визнані вільними та справедливими» ОБСЄ, де Фіцпатрік працював уповноваженим і призначеним Конгресом. «У Росії таких виборів ще не було», – підкреслив республіканець.

Фіцпатрік заявив, що Зеленський і всі учасники переговорів повинні знати, що «є визначальна кількість членів Конгресу Сполучених Штатів від обох партій і в обох палатах, які готові, бажають і здатні зробити все можливе, щоб запобігти винагороді комуністичного диктатора Володимира Путіна за його незаконне вторгнення, зґвалтування, викрадення, катування та вбивство українського народу».

«Ми використовуватимемо кожен важіль і кожен голос, які є в нашому розпорядженні, незалежно від особистих чи політичних наслідків… Ми всі хочемо негайного припинення цього жорстокого російського вторгнення та вбивств. Щоб мирна угода була справедливою та довгостроковою, вона має бути укладена таким чином, щоб притягти російських загарбників до відповідальності, захистити гідність українських жертв і передбачити справедливий і справедливий розподіл витрат між усіма європейськими націями», – вважає конгресмен.

Фіцпатрік пояснив, що це «про мир через силу» і що США завжди повинні виступати за «патріотичний здоровий глузд». // LB.ua