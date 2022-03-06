Конспірологія, ксенофобія та перекручення історії – як військовим РФ промивають мізки для війни з Україною (фото)

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Триває опрацювання документів, вилучених у знищених та полонених російських окупантів

Зокрема, напередодні вторгнення до України, серед ворожих військових масово розповсюджені різноманітні пропагандистські матеріали.

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Серед них, так званий “Кодекс чести современного российского офицера”, виданий міністерством оборони Росії для обов’язкового вивчення та використання військовими. Це невеличкий посібник “моральних принципів”, яких мають дотримуватися в армії окупанта.

Возможно, это изображение (текст «розв государственный флаг российской федерации установлен федеральным конституционным законом от 25 декабря 2000 г. 1-фк3 редакции федеральных конституционных законов от нюля 2002 No 3-фкз, от июля 2002 г. No 4-фк3, от 30 июня 2003 2-фк3, марта 2005г. №е1-фк3. государственный флаг российской федерации является официальным государственных символом российской федерации. значение российской государственного чистоту флага влицетьоряет олг-отечеству, APIENS DOMTNABITUR благородность, откровенность; величие, верность,»)

Текст “кодексу” сповнений ненависті, відвертої фашистської пропаганди війни, утвердження розподілу росіян за національною ознакою та примітивних конспірологічних теорій. Текст явно розрахований на вкрай неосвічених людей.

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Деякі красномовні тези “кодексу”:
— “росія та російська армія це останній рубіж від настання сатанинського “нового світового порядку”. Ця теза є прямою відсилкою до новітніх радикальних ксенофобських конспірологічних теорій всесвітньої змови. Які сьогодні є невід’ємною складовою офіційної ідеології держави-агресора.
— “російським офіцером може бути не росіянин за походженням”. Тобто, російська тоталітарна держава завідомо розділяє власних громадян на етнічних росіян і “не росіян”.
— “російський офіцер готовий жити та померти без імені”. Можливо саме тому у більшості окупантів перед відправленням в Україну вилучають особисті документи.
— “вміти визнавати свою неправоту”. З огляду на здоровий глузд, саме цей пункт має стати відправною точкою для відмови окупаційними військами виконувати злочинні накази або здаватися в полон.

Возможно, это изображение (текст «кодекс честисовременного ского офицера 10. неуклонно проводить жизнь принятые решения, держать слово, быть верным данному обязательству. 1.служить верой воинский долг. уважать историю россии, соблюдать армии, гордостью носить 11. действовать решительно взвешенно, разумную инициативу. ответственно, достоинство армии страны, 12. быть, казаться офицером, не унижать своего собственного достоинства позволять унижать себя самому других. храбрым мыслящии, постоянно 13. быть честным, проявлять благородство великодушие, не допускать лжи хвастовства, лести трусости, падать духом причинах, 14. быть законопослушным, воинских уставов. 15. строго соблюдать обществе соблюдая DOMINABITUA»)

В “кодексі” також містяться пропагандистські цитати військово-політичного керівництва держави-окупанта: Путіна, Шойгу та інших. Так, міністр оборони Росії Шойгу стверджує, що “Росія існує вже 1152 роки і об неї зламав зуби не один західний імператор”.

Возможно, это изображение (4 человека и текст «высказывания 0 русской армии <<Ð любые времена остаются те, кто готов пожертвовать самым дорогим имя близких, имя родины, настоящие офицеры>>. <<аналитическое мышление, широкий кругозор привычка профессионального ксовершенствованиюсвоего уровня- это только некоторые черты, которыми должен обладать офицер">. российской федерации B.B путии Wer.. начальник генерального штаба всрф- первый заместитель миннстра обороны генерал армин B.B. герасимов <<обестечивая эффективиость боеспособность армии, поинить иизвлекатьурокиизотибок короткая память приводит бедам>. AS DOMTNARTTUR»)

Нагадуємо, що Москву як місто було засновано 1147 року київським князем Юрієм Долгоруким. При тому, вона довгий час була лише одним з улусів Золотої орди.

Возможно, это изображение (текст «<<кто нам придет, тот меча погибнет>>. алексакд носить русский <<желаемого успеха добьется лишь тот, кто будет постоянно работать над собой, кто может успешно реализоваться сложных условиях>>. генерал от кавалерии A.A. брусилов <только человек, которого развито сознание собственного достоинства, может сознательно во отечества требует солдата только вонне, во время мира будет постоянно высоте требований овременного солдата цивилизованного генерая флаг, скобетек <русские достойны наполеон/ DOMINA DOMINABITUR BITUR»)

Також згідно “документа” завдання російського офіцера полягає лише в “служении отечеству”, а фактично правлячому режиму. І жодного слова про захист власного народу.

Тобто, на сьогодні російська армія – виключно засіб реалізації агресивних амбіцій влади країни-окупанта, а пропаганда серед російських військових давно відповідає найгіршим тоталітарним зразкам, що засуджені всім цивілізованим світом.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України

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