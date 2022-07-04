Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими попереджає: не передавайте жодної інформації неперевіреним особам

На сьогодні відомо про велику кількість випадків, коли російські спецслужби, під виглядом уповноважених державних служб або “громадських організацій”, виходили на зв’язок з родинами наших Захисників. Свої звернення пояснювали нібито метою «надати інформацію» про військового, або “сприяти визволенню з полону”. Але! В кожному із цих випадків передача будь-якої інформації жодним чином не допомагало нашим військовим, які опинились в біді.

Важливо розуміти, що паспортні дані, посада, звання, номер частини, останнє місце перебування Захисника, його фото у військовій формі тощо – важлива інформація, яка може бути використана ворогом проти самих Захисників, їхніх родин та нашої країни в цілому.

Пам’ятайте:

1. Такі відомості можуть становити небезпеку для самого Захисника, оскільки його дані можуть бути оприлюдненні в інформаційному просторі із негативними закликами.

2. У разі позначення останнього відомого місця перебування чи дислокації військового або частини, у якій він проходить службу та місця її дислокації, витік інформації може призвести до розвідувальних дій з ворожої сторони та становити небезпеку життю інших Захисників.

3. Інформація може бути використана проти рідних. Зокрема, з ними можуть зв’язатися ворожі структури з метою “отримання викупу”. При цьому, марно очікувати реального повернення ваших рідних. Адже всі ці дії відбуваються нелегально і реальних повноважень “зв’язкові” не мають. З тієї ж причини не варто очікувати на повернення коштів у разі “невдачі”.

Наголошуємо, що обміном полонених чи пошуком зниклих безвісти Захисників займаються лише органи державної влади та відповідальні установи чи організації. Наша держава працює із кожним випадком і кожною справою. Робиться все можливе для повернення наших Захисників з полону.

Тож щоб зберегти свої персональні дані й кошти уважно ставтесь до телефонних дзвінків, повідомлень. Не повідомляйте і не передавайте свої персональні дані, дані Захисника, дані своїх близьких та знайомих неперевіреним особам.

Дбайте про інформаційну безпеку й інфо гігієну, користуючись лише перевіреними офіційними державними ресурсами й платформами.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України