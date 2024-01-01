Корабель, 6 літаків та майже 30 тисяч окупантів – втрати рашистів у війні за грудень

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За грудень 2023 року Росія у війні в Україні втратила 29 970 військових, корабель і шість літаків. Також ЗСУ “мінуснули” 3640 одиниць зброї та техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони, генерала-лейтенанта Олександра Павлюка в Telegram.

“У грудні 2023 року Силами оборони України ліквідовано близько 29970 осіб особового складу противника. Окрім цього, нашими захисниками збито 6 літаків, а також 681 БпЛА та 142 ворожих ракети”, – написав він.

Крім того, ЗСУ знищили значну кількість озброєння та військової техніки російських військ. А саме:

  • 419 танків;
  • 715 бойових броньованих машин;
  • 551 артилерійську систему;
  • 31 РСЗВ;
  • 23 установки ППО;
  • 1 корабель;
  • 931 одиницю автотехніки;
  • 140 одиниць спецтехніки.
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