Корабель, 6 літаків та майже 30 тисяч окупантів – втрати рашистів у війні за грудень
За грудень 2023 року Росія у війні в Україні втратила 29 970 військових, корабель і шість літаків. Також ЗСУ “мінуснули” 3640 одиниць зброї та техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони, генерала-лейтенанта Олександра Павлюка в Telegram.
Крім того, ЗСУ знищили значну кількість озброєння та військової техніки російських військ. А саме:
- 419 танків;
- 715 бойових броньованих машин;
- 551 артилерійську систему;
- 31 РСЗВ;
- 23 установки ППО;
- 1 корабель;
- 931 одиницю автотехніки;
- 140 одиниць спецтехніки.