Корегувальниця вогню російських окупантів, яку випустили під заставу, втекла з України

Колишня директорка київського Печерського ліцею № 75 Алла Душкіна, яку звинувачують у тому, що вона корегувала вогонь окупантів і яку випустили під заставу у 500 тис. грн, втекла з України.

Це підтвердили джерела УП в правоохоронних органах, коментар пресслужб Київської обласної прокуратури, Держприкордонслужби.

В Київській облпрокуратурі повідомили, що перевіряють інформацію щодо перетину кордону обвинуваченою.

Водночас там пояснили, що раніше “прокуратура у суді клопотала про застосування до обвинуваченої запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення застави”.

Зараз прокурорами отримано ухвалу суду щодо примусового приводу Душкіної у зв’язку з її неявкою на судові засідання. “Обвинувачену буде оголошено у розшук та повернуто заставу в дохід держави”, – додали у прокуратурі.

Крім того, у відомстві зазначили, що надсилали відповідні документи щодо обвинуваченої до Держприкордонслужби.

У Держприкордонслужбі УП пояснили, що під час оформлення громадян на кордоні діють у рамках чинного законодавства.

“Прикордонники не можуть знати всієї інформації про розслідування правоохоронних органів, а керуються рішеннями суду або відповідними дорученнями уповноважених державних органів”.

Прикордонник переконують, що якщо стосовно якоїсь людини виноситься рішення про заборону виїзду із країни – воно виконується при спробі перетнути кордон. “В інших випадках прикордонники не мають право завертати людину, зокрема, якщо вона має всі необхідні документи для перетину і стосовно якої наразі немає обмежень на виїзд із країни”, – додали у відомстві.

У серпні Верховна Рада змінила процедуру щодо запобіжного заходу для корегувальників ворожого вогню, тепер їх не випускатимуть під заставу.