Користувачам Facebook та Instagram дозволили розміщувати побажання смерті російським окупантам

Соціальні мережі Facebook та Instagram дозволять користувачам агресивні висловлювання та заклики до насильства, якщо це стосується російської армії чи Володимира Путіна персонально.

Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на відповідні інструкції, надіслані компанією Meta Platforms модераторам соціальних мереж.

У перші дні російської агресії українські користувачі помітили, що Facebook блокує або видаляє матеріали за так званий «хейт спіч» — агресивні висловлювання та розпалювання ненависті. Тепер після 15 днів бойових дій в Україні Facebook та Instagram трохи відступлять від своєї політики миролюбності та лояльності.

Було вирішено, що заклики до насильства щодо російських військових допустимі для користувачів з України, Росії, Вірменії, Азербайджану, Естонії, Грузії, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Словаччини.

Адміністрація соцмереж уточнює, що дозволяються не всі агресивні висловлювання. Наприклад, фраза «смерть російським окупантам» допустима, але заклики до насильства проти російських громадян, як і раніше, поза правилами.

У соцмережах також тимчасово буде знято заборону на заклики до смерті Володимира Путіна та Олександра Лукашенка, якщо в публікації не згадуються інші цілі, крім цих двох політиків, і немає вказівки на метод та місце смерті. // Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТИ»