Кравчук: Украина не рассматривает закрепления в конституции особого статуса Донбасса

Украинский парламент не будет закреплять особый статус Донбасса в Конституции Украины.

Об этом в интервью российскому агентству «ТАСС» заявил глава делегации Украины в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук, передает УНН.

«Мы говорим об особенных условиях местного самоуправления на этих территориях, которые должны быть закреплены законом. Рада такой закон должна принять и примет. В нем будут учтены особенности исполнительной власти, представительской, вопросы, связанные с правовыми аспектами и многими другими слагаемыми общественной жизни», — сказал он.

Украина, по словам Кравчука, «готова предусмотреть и другие гуманитарные, языковые особенности жизни на этих территориях».

При этом глава украинской делегации убежден, что о закреплении особого статуса в конституции, как предусмотрено минскими соглашениями, речь не идет.

«Украина — моногосударство. В конституции не может быть прописано местное самоуправление для определенной территории с незаконными формированиями. Тогда это уже федеративное государство с невиданной ранее в мире формой существования», — подчеркнул глава украинской делегации.

Если допустить такое закрепление особого статуса Донбасса, полагает Кравчук, то тогда и другие регионы Украины могут изъявить такое желание.

«А закреплять статус Донецкой, Луганской областей? Еще кого? Тогда это уже не государство», — отметил он.

Вместе с тем он подчеркнул, что Украина понимает, что Донбасс сильно отличается от другой части страны, в связи с чем парламент и готов предусмотреть особые условия самоуправления. Среди инициатив Рады, по его словам, также рассматривается и создание свободной экономической зоны на востоке Украины, параметры которой также еще подлежат обсуждению.