Кравчук: заяви Кремля про захист російськомовних людей – глибока фальш

Заяви Володимира Путіна про те, що своїми діями на сході України РФ захищає російськомовних людей — це глибока фальш. Наслідки агресії Росії проти України — 15 тис. загиблих і 1,6 млн переселенців.

Про це заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо Донбасу Леонід Кравчук в ефірі телеканалу «Дом» .

«Просторікування російської влади, зокрема, і пана Путіна, що вони турбуються про російськомовних людей, що вони просувають так званий «русский мир» — це глибока фальш. 1,6 млн живих страждальців, плюс убиті на тій території. Тому треба припинити цю брехню і почати важкий шлях до миру», — підкреслив глава української делегації в ТКГ.

Леонід Кравчук закликав росіян більше уваги приділяти своїм внутрішнім проблемам, а не подіям в Україні.

«Зруйновані будинки, зруйнована інфраструктура, переселенці пішли і сьогодні живуть в інших регіонах України — і не тільки України. Вони не мають всіх умов для життя і праці. І хочу сказати, що серед цих людей всі — російськомовні, і більша частина — етнічні росіяни», — сказав Кравчук.

Раніше Мовний омбудсмен Тарас Кремінь розкритикував нещодавню заяву прес-секретаря президента України Юлії Мендель про існування «української російської мови». За його словами, подібні заяви не мають жодних перспектив.