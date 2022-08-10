Країни G7 вимагають від Росії повернути Запорізьку АЕС під контроль України
Міністри країн G7 закликали Росію передати Запорізьку АЕС під контроль України. Також вони вимагають пропустити на станцію експертів МАГАТЕ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву G7, опубліковану на сайті МЗС Німеччини.
Міністри закордонних справ Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великобританії, США і глава європейської дипломатії засудили дії Росії. Вони закликали повернути під контроль України всі ядерні об’єкти, в тому числі ЗАЕС.
“Український персонал, що експлуатує Запорізьку АЕС, повинен мати можливість виконувати свої обов’язки без погроз і тиску”, – йдеться в повідомленні.
У G7 заявили, що дії РФ на Запорізькій АЕС загрожують небезпеці багатьох країн і підвищують ризик ядерної катастрофи.
Крім того, Росія перешкоджає МАГАТЕ контролювати світову ядерну безпеку. Міністри закликали пропустити експертів МАГАТЕ на станцію.
Нагадаємо, що Росія почала обстрілювати ЗАЕС ввечері 5 серпня, через що з’явилася загроза витоку радіації.
Вже 6 серпня окупанти знову вдарили по майданчику станції. Внаслідок чого постраждав працівник.
При цьому в МАГАТЕ заявили, що після останніх обстрілів ядерної загрози на Запорізькій АЕС поки немає, але зафіксовані пошкодження.