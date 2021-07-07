Кремль, «которого там нет», заблокировал инициативы Украины по разминированию и КПВВ на Донбассе,- ТКГ

«К сожалению, российская сторона вновь заблокировала запланированное рассмотрение вопроса разминирования 19 участков, согласованных летом 2020 года в рамках работы безопасности подгруппы ТКГ», — подчеркивается в сообщении.

Также отмечается, что российская делегация проигнорировала еще одну инициативу украинской стороны — открытие КПВВ со стороны оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.