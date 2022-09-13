Кремль намагається купити в республіках Центральної Азії боєприпаси до радянських артсистем

Кремль намагається використати у війні проти України ресурси країн Центральної Азії. В першу чергу рф цікавить можливість поповнити запаси радянських боєприпасів та запчастин до військової техніки.

Нещодавно федеральна служба з питань військово-технічного співробітництва рф звернулась до міністерства оборони Республіки Таджикистан із запитом щодо передачі 220-мм реактивних снарядів до РСЗВ «Ураган». Також росіян цікавлять боєприпаси до 203-мм САУ «Піон» та двигуни УТД-20 для БМП-1 і БМП-2, які у великій кількості зберігаються на військових складах Таджикистану.

Відставним військовим та співробітникам МВС Таджикистану надходять пропозиції підписати контракт з зс рф та взяти участь у війні проти України.

Розгортається вербувальна кампанія в Киргизькій Республіці.

У чат випускників Бішкекського вищого військового училища надходять повідомлення з пропозиціями підписати контракти з зс рф або однією з приватних військових компаній. Аналогічні вербовочні повідомлення розповсюджуються по всій республіці в професійних чатах колишніх військових та співробітників МВС

Головне управління розвідки Міністерства оборони України