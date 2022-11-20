18 листопада в російських Telegram-каналах, а також у Facebook та Viber-групах почали розповсюджувати заклики до протестів через перебої з електропостачанням.

Про це повідомляє “Детектор медіа”.

Як пише Telegram-канал “Політ технолога+”, російські канали поширюють картинки та заклики (перекладені українською) проти влади, зокрема президента Зеленського, звинувачуючи у “відключені світла”. Окремі з них публікують інструкції, як діяти, аби спровокувати масові протести проти влади.

У виданні наголошують, що гасла, які поширюють, часто римовані, та підбурюють до спротиву. Основний посил — “українська влада винна в тому, що в людей немає електроенергії”.

Появу дезінформаційних повідомлень раніше також зауважили в “Укренерго”. У засобах масової інформації та соцмережах поширюється інформація, що нібито Україна експортує надлишкову електроенергію до країн ЄС, — зазначили на підприємстві.

“Це абсолютна брехня і свідома дезінформація. Мета поширювачів – збурити суспільство, змучене відключеннями електроенергії і переключити увагу від російських ракетних ударів, через які в українців перебої зі світлом”, – наголосили в “Укренерго”.

Варто нагадати, що Україна зупинила експорт електроенергії у Європу ще 11 жовтня, наступного дня після першого масованого ракетного удару росіян по енергетичній інфраструктурі України. Відповідне рішення опубліковано Міненерго.

“До 10 жовтня Україна справді експортувала електроенергію в ЄС, чим заробляла для держави відчутні кошти. Після масованої ракетної атаки 10 жовтня експорт припинений і не здійснюється”, – наголосив в “Укренерго”.

Цю інформацію можна перевірити у європейських відкритих джерелах, насамперед на офіційній платформі даних ENTSO-E.

Окрім цього, дані про відсутність експорту з України можна подивитись по кожній окремій європейській країні, з якими межує Україна.

Щобільше, намагаючись реанімувати старий пропагандистський меседж про “сорти українців”, та підсилити напругу в суспільстві, в будинкових чатах, зокрема одеських, невідомі користувачі поширюють повідомлення, що Одеса зараз без світла через те, що електроенергію спрямовують в західні області України, звернув увагу речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Він наголосив, що зараз чітко простежується робота інформаційно-психологічних спецоперацій РФ, що вже підтверджено фактами.

“Наприклад, у будинкових чатиках з’являються невідомі люди, які починають підштовхувати мешканців до протиправних дій. Я дуже вдячний тим людям, які направляють свої звернення до чат-боту. І ремонтні бригади одеських електромереж до вас виїжджають. А ось інше — чітко простежується робота російських ІПСО. Судячи з атаки ботів, судячи з закликів”, — заявив Братчук.

Зазначимо, що 18 та 19 листопада в Одесі відбулася малочисельна акція протесту проти вимушених відключень енергопостачання. Десяток осіб, заважаючи транспорту, ходили пішоходними переходами. У виданні зауважили, що на одному з відео чутно, як одна жінка кричить: “ХХ сторіччя, а ми четверту добу без світла”.

СБУ провела роз’яснювальну роботу з тими, хто поширював заклики до протестів, раніше зазначив Братчук. Наразі ситуація в Одесі контрольована, і місто повертається до відключення світла за графіком.