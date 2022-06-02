Кремль «попросил» государственные и провластные СМИ  «не акцентировать» внимание читателей и зрителей на продолжительности войны

Полномасштабная война в Украине продолжается 99 дней. Как пишет издание «Медуза» со ссылкой на источники утверждают, что накануне круглой даты Кремль «попросил» сотрудников государственных СМИ «не акцентировать» внимание на продолжительности российского вторжения. Сделано это, чтобы россияне меньше задумывались о том, что за три месяца российские войска не смогли добиться значительного продвижения.

Администрация президента России «попросила» редакции государственных и провластных СМИ «не тиражировать тему 100 дней специальной военной операции» и «не акцентировать» внимание читателей и зрителей на продолжительности войны.

Такие требования поступили в редакции накануне 3 июня — сотого дня вторжения. Об этом «Медузе» рассказали сразу четыре источника: в одном из государственных медиа, в мэрии Москвы, в одном из провластных изданий, а также в самой администрации президента (АП).

В онлайн-трансляциях, посвященных «спецоперации», в провластных таблоидах «Комсомольская правда» и «Московский комсомолец» действительно указана только текущая дата. В онлайне государственного информагентства ТАСС продолжительность вторжения также не обозначена. Не говорится о ней и в выпусках новостей на Первом канале и канале «Россия 1», а также на главных страницах РИА Новости и русскоязычной версии RT.

«Акцентирование внимания на датах, связанных с войной, может заставить россиян задуматься о целях и успешности вторжения», — сказал «Медузе» собеседник в АП.

«При разговорах о круглой дате всегда возникают вопросы: а чего к этой дате удалось достичь? Так повелось еще с советских времен, когда были пятилетки, планы на них и так далее. Получается, что сейчас предъявить к этой дате почти нечего . Можно сказать, что взяты какие-то населенные пункты, но людям их название ничего не говорит. Это много или мало? Цели „операции“ близки или еще нет?» — рассуждает источник «Медузы».

Кроме того, в Кремле «не хотят напоминать», что вторжение продолжается уже больше трех месяцев. Близкий к АП собеседник «Медузы», ссылаясь на результаты закрытых социологических опросов (подробнее о них можно прочитать здесь), подчеркнул, что многие россияне и так уверены: «спецоперация» затянулась.

Итоги открытых опросов косвенно это подтверждают. Социологическая компания Russian Field в ходе исследования, проводившегося с 23 по 26 мая 2022 года, выяснила, что 39% респондентов, живущих в России, «устали» от новостей о ходе войны.

«А о ее целях, кроме „денацификации“ и „демилитаризации“ Украины, до сих пор ничего не известно. Люди эти слова не понимают, но видят, что боевые действия идут уже долго. До „операции“ им внушалось, что Украина — государство слабое. Но теперь выходит, что быстро победить его не получается », — отметил близкий к Кремлю собеседник «Медузы».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии «Медузе» не согласился с мнением о том, что «спецоперация» затянулась: «У подобных операций не может быть четко определенного тайминга». На вопрос о том, были ли из Кремля какие-то указания относительно освещения в СМИ продолжительности войны, Песков не ответил.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сказал, что Россия «не гонится» за сроками проведения «спецоперации». А бывший командующий ВДВ, депутат Госдумы РФ генерал Владимир Шаманов заявил, что «демилитаризация» Украины, по его мнению, «может занять от пяти до десяти лет».