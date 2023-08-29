Кремль затвердив тематику нового етапу інформаційної війни проти України

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25 серпня 2023 року в адміністрації російського диктатора відбулась нарада щодо чергового етапу інформаційної війни в українському та світовому медіапросторах.

У заході взяли участь перший заступник керівника адміністрації путіна сєрґєй кірієнко, кремлівські «технологи» та представники медіаресурсів, які залучені до проведення операцій в інформаційній сфері.
Тема наради: затвердження конкретних наративів, які мають дискредитувати Україну та вплинути на її партнерів у світі.
Визначено, що найближчим часом російська система дезінформації зосередиться на використанні таких тем та наративів:
1) «Масова мобілізація»:
● начебто мобілізації підлягатимуть всі без винятку українці, незалежно від статі, віку, стану здоров’я;
● начебто мобілізація стосуватиметься неповнолітніх.
2) «Зневіра українських партнерів у можливості перемоги»:
● уявні «договорняки» про «мир в обмін на території»;
● фейкові політичні угоди: зокрема, фабрикування матеріалів про начебто «таємну домовленість» київського міського голови Віталія Кличка з представниками Республіканської партії США щодо підтримки його на майбутніх виборах Президента України.
3) «Український контрнаступ не має успіхів»:
● начебто збільшення кількості поховань українських воїнів на прикладі кладовищ великих міст;
● начебто відсутність успіхів на фронті при великих втратах, тиражування теми загибелі місцевих Захисників у кожному регіоні України;
● пошук винних в уявних «провалах» заради дискредитації українських воєначальників та чиновників.
4) «Тотальна корупція»:
● начебто держава не бореться з корупцією – «бюджет розкрадається, закупівлі не проводяться»;
● начебто відсутність покарань для корупціонерів.
5) «Прекрасне» життя на окупованих територіях:
● начебто високі зарплати, низькі ціни, забезпечення всім необхідним;
● «розвиток» інфраструктури, відбудова зруйнованого житла;
● «вільні» вибори в «єдиний день голосування» за законами рф;
● «Україна відмовляється від окупованих територій» з демонстрацією сфабрикованих документів;
● українська влада начебто «здає» Куп’янськ.
Щоб не піддаватися ворожій пропаганді, Головне управління розвідки Міністерства оборони України наполегливо закликає дотримуватися інформаційної гігієни та довіряти лише офіційним джерелам інформації!
Разом переможемо!
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