Кремль затвердив тематику нового етапу інформаційної війни проти України

У заході взяли участь перший заступник керівника адміністрації путіна сєрґєй кірієнко, кремлівські «технологи» та представники медіаресурсів, які залучені до проведення операцій в інформаційній сфері.

Тема наради: затвердження конкретних наративів, які мають дискредитувати Україну та вплинути на її партнерів у світі.