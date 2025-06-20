Кремлівське «ху*ло» нафантазувало «брудну бомбу» і взялося погрожувати Україні
Російський главмаразматик вирішив, що Україна планує скинути на РФ «брудну бомбу»
Якщо Україна скине на Росію «брудну бомбу», відповідь РФ буде жорсткою і катастрофічною. Про це він заявив на пленарному засіданні Петербурзького міжнародного економічного форуму, передає «Главком».
На запитання, чи є якась підтверджена розвідкою інформація з цього приводу, Путін відповів, що виходить із того, що подібні ідеї в Україні нібито можуть з’явитися.
Також диктатор вигадав, що РФ нібито «ніколи не ставила під сумнів» права українського народу на незалежність і суверенітет.
І нібито РФ не прагне капітуляції України.Tweet