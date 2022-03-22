Кремлю начхати на думку росіян, які виступають проти війни з Україною

У Кремлі вважають «абсолютно незаперечним фактом», що переважна більшість росіян підтримують війну Володимира Путіна проти України, думка «меншості» залишається за дужками.

Джерело: прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков у спілкуванні з представниками ЗМІ, цитує «Медуза»

Пряма мова: «Переважна більшість громадян, що понад 75% підтримують операцію, підтримують дії президента Росії. Це абсолютно незаперечний факт.

Ви бачите, що йде дуже активне роз’яснення цілей та завдання цієї операції, причини цієї операції, і ми сподіваємося, що ті, хто не згоден, вони зрозуміють, що відбувається».

За словами Пєскова, росіянам, які не згодні, «роз’яснюють цілі та причини воєнних дій».

На уточнююче запитання, чи чують у Кремлі думку решти десятків мільйонів росіян, які проти війни, Пєсков відповів таке: «Думку чують. Але все-таки меншість є меншістю». // УП