«Кроватки были еще теплые». Чеченский телеканал опубликовал доказательства попытки похищения украинских детей кадыровцами

Глава Чечни и генерал Росгвардии Рамзан Кадыров приехал в зону боевых действий в Украине. Это сообщил чеченский государственный телеканал «Грозный». На опубликованном видео перед Кадыровым отчитался один из силовиков о попытке забрать украинских детей из детского дома на востоке страны и вывезти в Россию, отмечает The Insider.

«Мы подошли к этому детскому дому, быстро заблокировали, проникли внутрь, но, к сожалению, детей там не оказалось… Мы опоздали на несколько часов. СБУшники под видом Красного Креста вечером подогнали машину, были с оружием, загнали детей в автобусы и увезли к ним», — сказал на русском языке Кадырову один из командиров и добавил, что кроватки были еще теплые.

Из его отчета следует, что целью этих орков был именно детский дом – кадыровцы, по его словам, не стали проводить «зачистку» этого села, а сразу подъехали к зданию, где должны были находиться дети. Силовик отметил, что они действовали по стратегии, предложенной Рамзаном Кадыровым.