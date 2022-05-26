Квитки безкоштовно: Укрзалізниця готова допомогти матерям забрати тіла російських військових

На сьогодні у вагонах-рефрижераторах зберігаються 270 мертвих російських солдатів.

Укрзалізниця готова надати безкоштовні квитки матерям російських військових, які приїдуть забирати тіла своїх дітей.

Про це голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишин розповів в інтерв’ю «Медуза«.

«Додалися нові види діяльності. Наприклад, до війни ми не займалися зберіганням тіл російських військових. Зараз у нас 270 мертвих російських солдатів — у вагонах-рефрижераторах в різних містах, де велися і ведуться активні бойові дії. Росіяни кидають своїх на полях бою, а ми кожен день спалюємо 100 літрів солярки на вагон, для того щоб ці тіла зберігати — щоб підтримувати в рефрижераторах температуру. Якщо російським тіла їхніх солдатів не потрібні, ми ж не можемо їх просто взяти і викинути? Ми до росіян мертвих ставимося краще, ніж вони до нас живих», — зазначив Камишин.

За його словами, компанія чекає, поки російська влада або російські матері заберуть ці тіла.

«Але поки таких звернень не було. Можливо, тому що в Росії провал з інформацією, багато матерів навіть не знають про те, що їхні діти поїхали воювати. Ми готові безкоштовні квитки дати тим російським матерям, які приїдуть забирати тіла своїх дітей. Зробимо все безкоштовно: довеземо-відвеземо, віддамо. Нам чужого не треба», — підкреслив голова Укрзалізниці.

Як повідомлялося, Укрзалізниця вже третій місяць зберігає сотні тіл російських солдатів у рефрижераторних вагонах. Підприємство закликає росіян забрати своїх убитих військових.

За даними Генштабу, з 24 лютого по 26 травня ліквідовано 29 600 окупантів, з них 150 — за минулу добу. // УНІАН