Квитки безкоштовно: Укрзалізниця готова допомогти матерям забрати тіла російських військових

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На сьогодні у вагонах-рефрижераторах зберігаються 270 мертвих російських солдатів.

Укрзалізниця готова надати безкоштовні квитки матерям російських військових, які приїдуть забирати тіла своїх дітей.

Укрзалізниця чекає, поки російська влада або російські матері заберуть трупи окупантів / фото ua.depositphotos.com

Укрзалізниця чекає, поки російська влада або російські матері заберуть трупи окупантів / фото ua.depositphotos.com

Про це голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишин розповів в інтерв’ю «Медуза«.

«Додалися нові види діяльності. Наприклад, до війни ми не займалися зберіганням тіл російських військових. Зараз у нас 270 мертвих російських солдатів — у вагонах-рефрижераторах в різних містах, де велися і ведуться активні бойові дії. Росіяни кидають своїх на полях бою, а ми кожен день спалюємо 100 літрів солярки на вагон, для того щоб ці тіла зберігати — щоб підтримувати в рефрижераторах температуру. Якщо російським тіла їхніх солдатів не потрібні, ми ж не можемо їх просто взяти і викинути? Ми до росіян мертвих ставимося краще, ніж вони до нас живих», — зазначив Камишин.

За його словами, компанія чекає, поки російська влада або російські матері заберуть ці тіла.

«Але поки таких звернень не було. Можливо, тому що в Росії провал з інформацією, багато матерів навіть не знають про те, що їхні діти поїхали воювати. Ми готові безкоштовні квитки дати тим російським матерям, які приїдуть забирати тіла своїх дітей. Зробимо все безкоштовно: довеземо-відвеземо, віддамо. Нам чужого не треба», — підкреслив голова Укрзалізниці.

Як повідомлялося, Укрзалізниця вже третій місяць зберігає сотні тіл російських солдатів у рефрижераторних вагонах. Підприємство закликає росіян забрати своїх убитих військових.

За даними Генштабу, з 24 лютого по 26 травня ліквідовано 29 600 окупантів, з них 150 — за минулу добу. // УНІАН

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