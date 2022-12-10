Кислиця у РБ ООН: Звільнення територій – доказ використання західної зброї за призначенням

Росія вкотре намагається легітимізувати кричущі порушення Статуту ООН, використовуючи Раду Безпеки як майданчик для поширення пропагандистських наративів.

Про це заявив у п’ятницю постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Радбезу ООН, яке на вимогу рф розглянуло постачання Заходом зброї Україні, повідомляє Укрінформ.

Відповідаючи на звинувачення російської делегації у нібито потраплянні західної зброї з України в треті країни, Кислиця зазначив, що москва, аби видаватися переконливою, загортає брехню «в численні терміни й назви, технічні характеристики й цифри. Усе це має надати фейкам вигляду фактів».

Він нагадав, що росія ще на початку вересня вже озвучувала в Радбезі ООН подібні звинувачення.

Але після цього ЗСУ розпочали операцію зі звільнення сходу та півдня країни. «Це є найпотужнішим і найпереконливішим доказом того, що вся зброя, якою володіє Україна, служить своєму прямому призначенню – допомагати українським воїнам звільняти наш народ і наші території», – наголосив Кислиця.

Він розповів, що в Україні для запобігання незаконному використанню зброї функціонує багаторівнева системи контролю.

Контроль за обігом та використанням стрілецької зброї і легких озброєнь здійснюється на міжвідомчому рівні за участю МВС, СБУ, Державної прикордонної служби та інших держструктур.

Державна служба експортного контролю України й Міжвідомча комісія з питань військово-технічного співробітництва та експортного контролю відповідають за реалізацію відповідної державної політики щодо товарів військового та подвійного призначення.

За словами постпреда, в Україні діє трирівневу система контролю та нагляду за озброєннями, що постачаються іноземними партнерами. Парламентський контроль забезпечується тимчасовою спеціальною комісією. Президент реалізує свої повноваження через РНБО. На урядовому рівні Міноборони та ЗСУ спільно з іноземними партнерами здійснюють безпосередній контроль та моніторинг поставок озброєнь в Україну, а також руху міжнародної технічної допомоги.

Кислиця зазначив, що натомість серйозної уваги з боку Ради Безпеки ООН та відповідних міжнародних механізмів заслуговує діяльність на окупованих територіях Україні та в інших країнах світу російської приватної військової компанії «група вагнера».

За його словами, після поразки росії та завершення війни має відбутися її демілітаризація та денуклеаризація. «Це дасть змогу запобігти загрозі повторення агресії і закладе міцний фундамент як для перетворення росії на миролюбну державу, так і для забезпечення сталого миру і безпеки», – зазначив Кислиця.