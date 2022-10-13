Китайські ЗМІ кепкують із заяв ФСБ РФ щодо результатів «розслідування» вибуху на Кримському мосту

Провідний інформ-портал Китаю Guancha.cn опублікував коментар представника прес-служби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова щодо проведеного фсб слідства щодо причин вибуху на кримському мосту:

«Вся діяльність фсб і слідчого комітету – нісенітниця. Це фейкові відомства, які служать путіну». Юсов також саркастично зазначив: «Останню їхню заяву ми точно не коментуватимемо. Дивно, але в районі Кримського мосту жодної візитки не знайшли».

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