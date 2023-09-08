Китаянка заспівала «Катюшу» у зруйнованому драмтеатрі у Маріуполі, де рашисти вбили понад 600 людей: МЗС відреагувало

Група блогерів з Китаю відвідала тимчасово окупований Маріуполь та на руїнах Маріупольського драмтеатру заспівала пісню “Катюша”, після цього речник МЗС України Олег Ніколенко вимагає пояснень від китайської сторони.

Про це він написав у Facebook.

За словами Ніколенка, китайська “оперна співачка” Ван-Фан на відео виконала пісню “Катюша” у зруйнованому драмтеатрі Маріуполя, в якому російська армія вбила понад 600 невинних людей, чим показала “приклад повної моральної деградації”.

“Ба більше, за наявною інформацією, до тимчасово окупованого міста прибула група китайських блогерів. Їхній приїзд є незаконним. Він грубо порушує законодавство України, яке регулює перетин державного кордону іноземцями”, – наголосив він.

Речник МЗС зазначив, що Україна поважає територіальну цілісність Китаю й очікує від китайської сторони пояснень мети перебування китайських громадян в Маріуполі, а також шляху їхнього потрапляння до тимчасово окупованого українського міста.

“МЗС України ініціює заборону в‘їзду до України для всіх цих китайських “гастролерів”, – додав він.

Нагадаємо, що в окупованому Маріуполі росіяни заливають трупи загиблих містян бетоном у драмтеатрі, а запах намагаються усунути за допомогою хлорки. // “Прямий”