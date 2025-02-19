Лідер російського гурту «Бі-2» відправив більше €100 тисяч ЗСУ і хотів би придбати для них снаряди HIMARS

Музикант з перших днів війни виїхав з РФ.

Лідер російського гурту “Бі-2” Льова, який з початку повномасштабної війни засудив вторгнення країни-агресорки, розповів про свою допомогу українським захисникам.

Нещодавно музикант назвав суму, яку вже спрямував ЗСУ, аби бійці могли ще швидше знищувати ворога.

“Льова “Бі-2″ під час пранку Вована та Лексуса заявив, що щомісяця спрямовує на допомогу Україні 5 тисяч євро через фонд. Сумарно він уже перерахував понад 100 тисяч. Крім того, він зізнався, що якби він мав більше грошей, то купив би партію снарядів РСЗВ HIMARS для української армії”, – пишуть росЗМІ.

Також зазначається, що співак не проміняє свій ізраїльський паспорт та не планує повертатися в країну-агресорку найближчі 10 років.

З початку повномасштабної війни музиканти виїхали з РФ. Причиною свого від’їзду вони назвали “політичні погляди і проблеми з концертною діяльністю”. Згодом з’явилася інформація, що гурту “Бі-2” хочуть заборонити в’їзд до Росії. Потім учасники колективу змінили своє громадянство і отримали паспорти Молдови. // УНІАН