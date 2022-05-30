Лідери країн ЄС домовилися про часткове ембарго на російську нафту і підтримали відключення «Сбербанку» від SWIFT

Лідери країн Європейського Союзу дійшли угоди про часткову заборону експорту російської нафти в ЄС.

Про це повідомив Президент Європейської Ради Шарль Мішель в Twitter.

Тепер Євросоюз зможе заборонити ввезення близько 2/3 закуповуваної ним нафти з Російської Федерації, тим самим «скорочуючи величезне джерело фінансування її військової машини».

Крім того, новий пакет європейських санкцій включає відключення російського «Сбербанку» від міжнародної міжбанківської системи SWIFT, блокування трансляції ще трьох державних мовників Росії в ЄС, а також накладення санкцій на осіб, відповідальних за військові злочини в Україні.

«Максимальний тиск на Росію з метою припинення війни», — зазначив Мішель.

Також він повідомив, що Євросоюз спільно з G7 готовий виділити Україні 9 мільярдів євро фінансової допомоги. // УНІАН