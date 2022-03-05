Ліквідовано одного з ватажків так званої «ДНР» Володимира Жогу («Воху»)

Ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін повідомив про смерть Володимира Жоги, керівника збройного угруповання «Спарта».

Джерело: російська служба BBC у Telegram

Деталі: Жога «Воха» у минулому був особистим водієм бойовика Арсена Павлова «Мотороли», вбитого у 2016 році у Донецьку.

НЗФ «Спарта» на окупованих територіях Донбасу вважається «одним із найефективніших підрозділів» ОРДЛО.

BBC нагадує, що «Спарту» та його командування неодноразово звинувачували у негуманному поводженні з полоненими.

Окупанти пишуть про те, що Жога «Воха» загинув в районі Волновахи. // УП