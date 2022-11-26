Літак російських окупантів зруйнував п’ятиповерхівку у Часовому Ярі на Донеччині

Троє людей поранені.

Російські війська 26 листопада вдарили з літака по місту Часів Яр у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано під’їзд 5-поверхівки, троє цивільних людей отримали поранення.

Про це у Телеграм написав голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“Росіяни завдали авіаудару по Часовому Яру – троє людей зазнали поранень. Прямим влучаннями зруйновано під’їзд п’ятиповерхівки, пошкоджено недобудову та склад”, – йдеться у повідомленні.

За словами Кириленка, “не минає ні дня, щоб росіяни не вдарили по цивільних на Донеччині”.