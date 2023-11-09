Лоцман, який загинув унаслідок російської атаки на судно під прапором Ліберії в порту Одещини, був українцем
Як повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк ракета майже влучила в капітанський місток, де відбувається керування судном. Загиблий вналідок атаки лоцман першого класу працював в Адміністрації морських портів, сказала Гуменюк.
У самій установі повідомили, що загиблого лоцмана звали Сергій Сурін.
«З 43-х років свого життя Сергій 15 — віддав надзвичайно відповідальній та складній професії лоцмана, ставши фахівцем високого рівня, при цьому залишаючись доброю і неймовірно скромною людиною. Він завжди виручав колектив, професійно виконуючи термінові та надскладні завдання», — написали колеги загиблого моряка.
Нагадаємо, 8 листопада російські військові завдали удару по цивільному судну під прапором Ліберії під час атаки на портову інфраструктуру Одещини. Воно мало перевезти залізну руду до Китаю.
Ракета влучила у надбудову судна. Внаслідок удару загинув лоцман. Троє членів екіпажу, громадяни Філіппін, отримали поранення. // БуквиTweet