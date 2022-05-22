Львівські десантники з ПЗРК збили російський штурмовик Су-25

Сьогодні в одному з районів виконання завдань, підрозділом протиповітряної оборони 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ був успішно збитий російський штурмовик Су-25 “Грач”.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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Броньований літак окупантів був назавжди приземлений розрахунком ПЗРК “Ігла”.

На нижньому фотознімку зафіксовано, як палає російський штурмовик Су-25 “Грач”, тобто все, що від нього залишилося.

Служба зв‘язків з громадськістю Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

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