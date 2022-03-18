Маразм: білорусів почали переконувати, що Україна готувалася напасти на них 23-24 лютого

Посол України в Білорусі розповів про російські «вкиди» в медіапростір країни.

Посол України в Білорусі Ігор Кизим повідомив, що останніми днями в медіапросторі країни почали поширювати інформацію про нібито намір України напасти на республіку 23-24 лютого.

Про це Кизим написав у своєму Facebook.

«В медіапростір Білорусі «згори» почали вкидатися наративи, які настільки викривляють реальну картину, що складається думка про те, що туди «наверх» подається не об’єктивна інформація від білоруських відповідних відомств, а та, яку хочуть чути росіяни. Інакше не можу пояснити звідки на 20 день війни взялася інформація про те, що Україна в день початку російського вторгнення 23-24 лютого збиралася завдати ударів по Білорусі та ще з чотирьох точок?», — заявив посол.

Кизим повідомив, що «з території Білорусі (аеродроми Лунинець, Барановичі, Ліда) злітають російські літаки та бомбардують українські міста в Житомирській, Чернігівській, Київській та інших областях України».

«І це зафіксовано засобами об’єктивного контролю та про ці факти регулярно інформується МЗС та Міноборони Білорусі», — зазначив посол.

Нагадаємо, білоруське опозиційне видання «Наша Ніва» повідомило, що влада замовчує причини загибелі білоруських далекобійників в Україні. Як відомо, двоє громадян республіки загинули 10 березня у Коростені на Житомирщині внаслідок авіаудару російської армії.

Заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ бригадний генерал Олександр Грузевич на брифінгу повідомив, що основними напрямками, звідки Росія завдає ударів по Україні, є Білорусь і Чорне море. // LB.ua