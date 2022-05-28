Маріуполь загинув «без паніки»? Зеленський повідомив, чому заборонив евакуйовувати людей та будувати укріплення перед вторгненням РФ

Україні пропонували евакуювати людей і “рити окопи” ще за рік до вторгнення, але це б посіяло паніку в суспільстві і призвело б до знищення економіки країни.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю нідерландському виданню Nieuwsuur.

“Наша країна готувалась, ми знали, що це (вторгнення – ред.) може бути в будь-який момент. Шлях, який пропонувався нам – бити у дзвони, рити окопи, вивозити людей з держави, і це треба було робити за рік до вторгнення, – я вважаю, що був неправильний. Тому що сіяти паніку в нашому суспільстві не треба, бо все це вдарить по фінансовій ситуації, по бюджету й економіці”, – зауважив Зеленський.

На його переконання, були дуже високі ризики, якби ці всі заходи було реалізовано завчасно, і, за словами глави держави, української економіки уже б не існувало.

Водночас глава держави запевнив, що військові до вторгнення готувалися. “Армія була готова, вона це показала”, – додав він.

Як повідомляв “Прямий”, влітку 2021 року на засіданні РНБО було доручено забезпечити захист південних областей України в разі нападу військ РФ. Але чому тоді росіяни так швидко окупували Херсонщину – в РНБО наразі відповіді не дають.

Раніше в Офісі президента України пояснили стрімке захоплення окупантами Херсонської області. “Прое*али. Будемо розбиратися” – заявили там.

Водночас, на Банковій назвали орієнтовні строки звільнення Херсона та півдня України. // Прямий