Масова загибель дельфінів у Чорному морі внаслідок збройної агресії РФ – розпочато кримінальне провадження за фактом екоциду

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Одеської обласної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом масового знищення об’єктів тваринного світу (дельфінів видів азовка, афаліна та інш) внаслідок збройної агресії рф проти України (ст. 441 КК України – екоцид).

Встановлено, що з початку повномасштабного вторгнення рф на пляжах Одещини виявлено велику кількість загиблих морських ссавців. Ймовірною причиною їх масової загибелі є використання суднами країни-агресора гідролокаторів (сонарів) на підводних та надводних човнах, що створюють потужні звуки, які негативно впливають на здоров’я тварин.

За ініціативою прокуратури проведено огляди та розтини китоподібних – морських свиней і звичайних дельфінів (білобочок), знайдених мертвими на узбережжях.

Під час розтину тварин спеціалістами здійснено відбір проб органів та тканин для подальшого лабораторного дослідження патологій з метою встановлення причин загибелі морських ссавців.

Відібрані зразки будуть направлені для проведення досліджень у Падуанському університеті (Італія), та окремого дослідження структур внутрішнього вуха ссавців у Ганноверському університеті (Німеччина).

Також прокуратурою готуються запити про надання міжнародної правової допомоги до Республіки Болгарія, Турецької Республіки та Румунії щодо встановлення аналогічних випадків загибелі дельфінів.

У здійсненні досудового розслідування сприяють представники Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена, Науково-дослідної установи «Український науковий центр екології моря», НПП «Тузловські лимани» та ветеринарні лікарі.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури