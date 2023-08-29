Масована атака БПЛА на військовий аеродром у Пскові завершилась епічним погромом літаків (відео)

За офіційними попередніми даними російських ЗМІ, поки що знищено 4 літаки Крім того, один із дронів влучив у паливозаправний комплекс на території аеродрому. У цій точці зараз велика пожежа – над містом піднімається густий чорний дим.

Очевидці повідомляють, в атаці було задіяно щонайменше 20 дронів. Вибухи від їхніх влучень були дуже потужні і точні.

Це дає змогу припустити, дрони могли бути тільки стаціонарного запуску, ніякі ДРГ з рук запустити їх не могли.

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