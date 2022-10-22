Масована атака російських окупантів 22 жовтня: розкрито масштаби наслідків ударів
Від електропостачання відключено майже 1,5 млн абонентів у 7 областях.
Через атаку російських окупантів на українську інфраструктуру від електропостачання відключено майже 1,5 млн абонентів у семи областях.
Про це повідомили в Офісі президента України.
“Чергова зухвала атака окупантів на нашу інфраструктуру. Ворог продовжує бити по енергетичних об’єктах в різних областях нашої країни”, – йдеться у повідомленні.
Так, станом на зараз внаслідок ракетних ударів:
- у Хмельницькій області відключено 672 тис. абонентів,
- у Миколаївській – 188 тис. 400,
- у Волинській – 102 тис.,
- на Черкащині – 242 тис.,
- у Рівненській – 174 тис. 790,
- у Кіровоградській – 61 тис. 913,
- в Одеській – 10 тис.
“Фахівці відразу починають ремонтні роботи на місцях ураження! Світло буде! Не забувайте про економію!” – закликали в ОП. // УНІАНTweet