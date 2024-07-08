Масована російська атака 08.07.24: Сили оборони збили 30 з 38 ракет

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Під час ранкового комбінованого удару росіян по Україні 8 липня Сили оборони збили 30 з 38 ракет окупантів.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Попередньо, російські війська застосовували 38 ракет повітряного, морського та наземного базування:

  • 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;
  • 4 балістичні ракети «Іскандер-М»;
  • 1 крилату ракету 3М22 «Циркон»;
  • 13 крилатих ракет Х-101;
  • 14 крилатих ракет «Калібр»;
  • 2 крилаті ракети Х-22;
  • 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

Українській протиповітряній обороні вдалось знищити 30 ворожих ракет:

  • 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;
  •  3 балістичні ракети «Іскандер-М»;
  • 11 крилатих ракет Х-101;
  • 12 крилатих ракет «Калібр»;
  •  3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

«Світ має жорстко відреагувати на цей злочин. І дискусій про те чи можна завдавати ударів по військових об’єктах на території росії взагалі не повинно бути. Помстимося за кожного українця», — заявив Олещук. // hromadske

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