Масована російська атака 08.07.24: Сили оборони збили 30 з 38 ракет
Під час ранкового комбінованого удару росіян по Україні 8 липня Сили оборони збили 30 з 38 ракет окупантів.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Попередньо, російські війська застосовували 38 ракет повітряного, морського та наземного базування:
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;
- 4 балістичні ракети «Іскандер-М»;
- 1 крилату ракету 3М22 «Циркон»;
- 13 крилатих ракет Х-101;
- 14 крилатих ракет «Калібр»;
- 2 крилаті ракети Х-22;
- 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.
Українській протиповітряній обороні вдалось знищити 30 ворожих ракет:
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;
- 3 балістичні ракети «Іскандер-М»;
- 11 крилатих ракет Х-101;
- 12 крилатих ракет «Калібр»;
- 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.
«Світ має жорстко відреагувати на цей злочин. І дискусій про те чи можна завдавати ударів по військових об’єктах на території росії взагалі не повинно бути. Помстимося за кожного українця», — заявив Олещук. // hromadskeTweet