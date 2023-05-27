Масована шахед-атака на Київ: дрони-камікадзе збивають повсюди, уламки падають на столицю

У Києві та низці областей України вночі 28 травня оголосили повітряну тривогу, під час чергової російської атаки міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи, пожежі в Києві та роботу ППО.

“Вибухи зі сторони Житомирського напрямку. Служби слідують на місце. В Святошинському районі працює ППО.

В Печерському районі пожежа на даху 9-ти поверхового будинку внаслідок падіння уламків БПЛА. Всі служби прямують на місце.

Вибухи і пожежа в Голосіївському районі столиці.

Сили ППО знищили вже понад 20 БПЛА, що рухалися на Київ. Але на столицю йде нова хвиля дронів.

Залишайтеся в укриттях. Не нехтуйте своєю безпекою. Ніч буде складною.” – про це йдеться в ряді повідомлень мера столиці.