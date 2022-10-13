Масований обстріл Миколаєва росіянами: з-під завалів дістали 11-річного хлопчика, є загиблі

Росіяни вдарили по місту 8 ракетами.

Вночі 13 жовтня Миколаїв зазнав масованого обстрілу ракетами типу С-300.

Про це повідомив у Telegram голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

“Є влучання у п’ятиповерхівку. З під завалів дістали 11-річного хлопчика. Дитина 6 годин провела під завалами. Зараз йому надається меддопомога. Тривають пошуки ще 7 осіб”, – йдеться у повідомленні.

Під час нічного обстрілу Миколаєва також зруйновано будівлю човникової станції. За словами голови ОДА Віталія Кіма, під завалами рятувальної човникової станції знайдено чоловіка. Він помер.

Загалом по місту було випущено 8 ракет С-300. // LB.ua