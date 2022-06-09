Масові пожежі, загиблі та поранені: подробиці нічного обстрілу Харкова

У Харкові внаслідок російського обстрілу вночі спалахнули пожежі у кафе, магазині та шкільній бібліотеці. Внаслідок чого загинули двоє людей, ще 4 постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.

Також частково через обстріли була пошкоджена і будівля школи.

За інформацією відомства, пожежі стались близько 23:00 і їх загальна площа становила біля 500 кв.м.

Вказано, що для ліквідації пожежі було залучено 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 50 чоловік особового складу ДСНС.

О 03:10 усі пожежі були ліквідовані. За попередніми даними, 2 особи загинуло, ще 4 людей зазнали травм. Остаточна інформація з’ясовується.

Так, аварійно-рятувальні роботи проводились на 4-х зруйнованих росіянами об’єктах — у Салтівському, Київському, Холодногірському та Індустріальному районах Харкова.

Нагадаємо, в середу ввечері, 8 червня, російські війська завдали ракетних ударів по Харкову.

Після чого стало відомо про пожежі, а також про те, що у місті через ворожі атаки зник телесигнал.