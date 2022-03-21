Масштабні руйнування та 8 загиблих — розпочато розслідування нічного ракетного обстрілу на столичному Подолі

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Встановлено, що ввечері 20 березня 2022 року збройні сили РФ, застосовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни, здійснили ракетний обстріл Подільського району столиці.

Внаслідок ворожого обстрілу та виниклої пожежі зазнав руйнувань торгівельний центр. Пошкоджено вікна у навколишніх житлових будинках та припарковані поруч автомобілі.

За попередніми даними, восьмеро людей загинуло.

Інформація щодо загиблих та постраждалих уточнюється. На місці працюють рятувальники та правоохоронці, які документують злочин.

Досудове розслідування здійснює Подільське управління поліції ГУ Нацполіції в м. Києві.

Якщо ви стали свідком воєнного злочину РФ, фіксуйте та надсилайте докази: https://warcrimes.gov.ua

Київська міська прокуратура