Медсестра з Херсона передавала окупантам дані українських захисників, які проходили лікування в медичній установі

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру місцевій мешканці у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Також їй обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Херсонської обласної прокуратури.

За даними слідства, медсестра однієї з місцевих лікарень після звільнення Херсона продовжила підтримувати контакт з представниками держави-агресора.

Через месенджер вона передавала своєму знайомому – представнику фсб рф дані українських захисників, які проходили лікування в медичній установі. Також вона надала відомості про дислокацію, озброєння і переміщення військової техніки підрозділів Збройних Сил України та інших сил оборони.

Цю інформацію окупаційні війська використовували для нанесення ракетних та артилерійських ударів, а також зметою коригування обстрілів.

У жінки вилучено мобільний телефон з доказами про причетність до протиправної діяльності.

Досудове розслідування здійснює Управління СБУ в Херсонській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.