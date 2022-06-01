«Мене нудить від вашого повідомлення»: мати вбитого французького журналіста звернулася до пропагандистів кремля

Після того, як французький журналіст Фредерік Леклерк-Імхофф загинув від російських обстрілів, пропагандистські росЗМІ заявили, що він нібито був «найманцем, який займався постачанням зброї Збройним силам».

Мати журналіста у відповідь звернулася до редакції прокремлівського інформагентства ТАСС та ватажка бойовиків в ОРЛО Леоніда Пасічника, пише УНН з посиланням на Europe1.

«Мене нудить від вашого повідомлення. Ви, звичайно, боягузливо намагаєтеся виправдатися, але знайте, що ніколи ви не зможете заплямувати його пам’ять. Кожен тут знає його професійну та особисту прихильність до демократії, людської поваги і, насамперед, безкоштовної, неупередженої та чесної інформації, усім поняттям, які видаються далекими від того, що вами рухає», – написала жінка.

На закінчення свого листа вона звернулася до українських матерів та матерів російських солдатів, «які більше не побачать (своїх дітей) і які запитують, чому».

Вона додала: «Принаймні я знаю, незважаючи на біль, чому мій син помер. Колись люди, відповідальні за цю злочинну дурість, будуть притягнуті до відповідальності».

Як стало відомо у понеділок, на Луганщині російські окупанти обстріляли авто, яке їхало забирати людей. Внаслідок обстрілу загинув громадянин Франції Леклерк Імхофф, журналіст BFMTV.