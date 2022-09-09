Мешканець Баштанки здавав позиції ЗСУ ворогу та виправдовував збройну агресію РФ проти України 

Миколаївською обласною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 42-річного мешканця міста Баштанка за фактом поширення інформації про розташування Збройних Сил України, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану, а також за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, вчинене повторно (ч.3 ст. 114-2 та ч.2, ч.3 ст. 436-2 КК України).

Слідством встановлено, що обвинувачений, не сприймаючи державну владу в Україні та сповідуючи ідеї проросійської спрямованості, з метою надання допомоги державі-агресору у веденні агресивної війни проти України, збирав інформацію про місця розташування Збройних Сил України в місті Баштанка. Зібрану розвідінформацію передавав окупантам через закриті канали зв’язку у «Telegram».

Крім того, чоловік поширював дописи, у яких міститься виправдовування та визнання правомірною збройної агресії рф проти України.

Обвинувачений перебуває під вартою.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими слідчого відділу управління СБУ в області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура