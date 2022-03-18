Мешканець Києва передавав окупантам інформацію про розміщення військових та техніки ЗСУ

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру мешканцю м. Києва у державній зраді, а також незаконному придбанні і зберіганні зброї та боєприпасів (ч. 1 ст. 111, ст. 263 КК України).

За даними слідства, колишній перший заступник Фонду державного майна України поширював ідею зміни територіальної цілісності України та сприяв окупантам у проведенні агресивної війни.

З 24 лютого по 16 березня 2022 року громадянин України на території міста Києва у месенджерах долучився до антиукраїнських чатів і передавав представникам Російській Федерації та представникам ДНР/ЛНР дані щодо місць розташування особового складу та військової техніки Збройних Сил України. Маючи військову освіту, він усвідомлював, що ці дані будуть використані ворогом для подальших бомбардувань мирних міст.

Підозрюваного затримано у порядку ст. 615 КК України. Під час обшуку у нього виявлено та вилучено пістолети, набої, гранати і мобільний телефон. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним управлінням СБУ у м. Києві та Київській області за оперативного супроводу оперативних підрозділів СБУ.

Київська обласна прокуратура