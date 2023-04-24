Мешканець Криму підірвався на міні, які з переляку рясно розкидали російські окупанти в морі і на суші на березі моря

В окупованій російськими загарбниками Алушті підірвавшись на вибуховому пристрої біля моря, загинув місцевий житель Андрій Дюдін. Йому було 45 років, повідомляє Baza.

Про вибух повідомили очевидці увечері 23 квітня. Окупанти, які прибули на місце, виявили тіло Дюдіна. Воно лежало на прибережній смузі біля селища Привітне, за 15 метрів від моря. За попередніми даними, вибухнула морська міна або інший пристрій такого типу. Ведеться розслідування.

Раніше повідомлялося, що напередодні наступу України на пляжах Криму викопали кілометри окопів для захисту від висадки десанту. Укріплення спорудили в районах Медведівки, Вітіно та інших частинах окупованого півострова. Крім окопів, уздовж узбережжя Чорного моря встановили протитанкові надолби, рови та артилерійські гармати.

Росіяни відмовилися від поїздок до Криму після атак півострова та новин про плани України повернути захоплений півострів у 2023 році. Готельєри намагаються залучити відпочиваючих програмами лояльності та знижками до 30%, проте це не допомагає.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було закрито аеропорт у Сімферополі. На північному сході Криму (Вірменськ, Джанкой, Керч та ін.) безстроково діє високий рівень терористичної небезпеки. Також російський диктатор Путін установив на всьому півострові режим середнього рівня реагування.

З серпня Крим зазнав більш ніж 70 атак різного масштабу, підрахували аналітики Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED). Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що ЗСУ відвоюють Крим улітку 2023 року. «Крим нам повернуть. Я вам більше скажу: все це почалося у Криму у 2014 році, там усе й закінчиться», – сказав він.