Мешканця Дніпра затримано за збір та передачу спецслужбам РФ інформації про об’єкт критичної інфраструктури

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури затримано та повідомлено про підозру мешканцю Дніпра у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

За даними слідства, підозрюваний на виконання завдання кураторів РФ збирав та передавав інформацію через Інтернет-месенджери щодо діяльності та штатної чисельності одного з підприємств критичної інфраструктури міста Дніпра. За співпрацю представники країни-агресора запропонували підозрюваному очолити відомство після військової агресії і окупації України.

Також чоловік поширював у соцмережі антиукраїнську пропаганду та схвалював агресію РФ проти України.

За результатом слідчих дій за місцем проживання затриманого правоохоронці вилучили мобільні телефони та комп’ютерну техніку.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

За вказане правопорушення йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом СБУ у Дніпропетровській області.

Офіс Генпрокурора