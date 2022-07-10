«Ми знаємо, хто ти»: у Криму розповсюдили попередження для окупантів (фото)

Окупантам обіцяють, що вони понесуть відповідальність за свої звірства.

В окупованому Криму невідомі розповсюджують адресовані російським загарбникам листівки з погрозами.

Про це повідомляє сайт, створений Силами спеціальних операцій України, «Спротив».

«Рузький фашист, ти відповіси за свої злочини! Ми знаємо, хто ти та де живеш!» — йдеться у листівках.

Невідомі обіцяють, що окупанти понесуть відповідальність за звірства у Бучі, Маріуполі та Ірпені.

«…за кожну дитину, яка загинула з твоєї вини. За кожну зламану долю! Горіти тобі у пеклі! Севастополь проти війни» — йдеться у зверненні до загарбника. // УНІАН