Міністерство юстиції України запустило Реєстр депортованих дітей: перші справи вже на розгляді

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Міністерство юстиції України завершило технічне створення Реєстру відомостей щодо депортованих або примусово переміщених дітей. Цей інструмент дозволяє системно збирати, узагальнювати та обробляти інформацію про українських дітей, яких незаконно вивезли до рф. Реєстр формує особові справи на основі даних від органів державної влади, місцевого самоврядування, міжнародних організацій та громадянського суспільства.

© Getty Images / Реєстр має стати основним механізмом у роботі з повернення дітей.
Про це повідомило Міністерство юстиції на своєму сайті.

Реєстр має стати основним механізмом у роботі з повернення дітей, забезпечуючи міжвідомчу координацію та верифікацію кожного випадку. Головне завдання — ідентифікувати всіх дітей, яких незаконно вивезла держава-агресор, та наблизити їхнє повернення. Реєстр уже почав накопичення перших справ, які найближчим часом розглядатиме міжвідомча комісія.

Україна закликає партнерів активніше долучатися до пошуку та повернення дітей, допомагати з наповненням реєстру, домагатися від РФ розкриття інформації про місця перебування незаконно переміщених осіб. Зроблено наголос на важливості фіксації випадків усиновлення депортованих дітей за кордоном і розвитку міжнародно-правових механізмів повернення.

Реєстр, створений Мін’юстом, покликаний стати інструментом, що акумулює підтверджену інформацію, необхідну для юридичного й дипломатичного супроводу процесу.

Нагадаємо, 50 тисяч українських дітей — саме стільки планує вивезти Росія влітку до своїх «оздоровчих» таборів. Але справжня мета — не відпочинок. Це — черговий етап системної русифікації та військового вишколу.

Те, що вони називають «літнім дозвіллям», насправді — інструмент для знищення української ідентичності. Так звані “оздоровчі табори” це, насправді, тільки інструмент для русифікації українських дітей, це вивезення їх за межі України, і невідомо, чи будуть вони повернені у свої родини після “оздоровлення”. Це навчання дітей ненависті до України і позбавлення їх національної ідентичності. І з цим треба боротися – щоденно і кожному.

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