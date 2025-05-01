Міністерство юстиції України запустило Реєстр депортованих дітей: перші справи вже на розгляді

© Getty Images / Реєстр має стати основним механізмом у роботі з повернення дітей.

Реєстр має стати основним механізмом у роботі з повернення дітей, забезпечуючи міжвідомчу координацію та верифікацію кожного випадку. Головне завдання — ідентифікувати всіх дітей, яких незаконно вивезла держава-агресор, та наблизити їхнє повернення. Реєстр уже почав накопичення перших справ, які найближчим часом розглядатиме міжвідомча комісія.

Україна закликає партнерів активніше долучатися до пошуку та повернення дітей, допомагати з наповненням реєстру, домагатися від РФ розкриття інформації про місця перебування незаконно переміщених осіб. Зроблено наголос на важливості фіксації випадків усиновлення депортованих дітей за кордоном і розвитку міжнародно-правових механізмів повернення.

Реєстр, створений Мін’юстом, покликаний стати інструментом, що акумулює підтверджену інформацію, необхідну для юридичного й дипломатичного супроводу процесу.

Нагадаємо, 50 тисяч українських дітей — саме стільки планує вивезти Росія влітку до своїх «оздоровчих» таборів. Але справжня мета — не відпочинок. Це — черговий етап системної русифікації та військового вишколу.

Те, що вони називають «літнім дозвіллям», насправді — інструмент для знищення української ідентичності. Так звані “оздоровчі табори” це, насправді, тільки інструмент для русифікації українських дітей, це вивезення їх за межі України, і невідомо, чи будуть вони повернені у свої родини після “оздоровлення”. Це навчання дітей ненависті до України і позбавлення їх національної ідентичності. І з цим треба боротися – щоденно і кожному.