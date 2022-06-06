Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомляє актуальні номери «гарячих ліній»

Як йдеться у повідомленні, з 18:00 3 червня єдиним номером цілодобової гарячої лінії Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з кризових питань є короткий номер 1548.

За цим номером оператори кол-центру нададуть консультацію з питань роботи гуманітарних коридорів, допомоги внутрішньо переміщеним особам, взаємодії органів державної влади місцевого самоврядування щодо забезпечення населення гуманітарними потребами тощо.

З питань, які стосуються військовополонених та загиблих, утримуваних рф цивільних осіб, зниклих безвісти та депортованих ви можете звертатися на гарячу лінію Національного інформаційного бюро за коротким номером 1648.

Також при міністерстві залишається телефонний номер 0 800 750 107, який працюватиме в штатному режимі щотижнево у вівторок та четвер з 15:00 до 17:00.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України